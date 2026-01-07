En Düşük Emekli Aylığı Artırılıyor mu? İktidardan Yeni Açıklama Geldi

En düşük emekli maaşı artacak mı? sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Mevcut sistemde TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 12,19 oranında zam yapılan en düşük emekli aylığı 18.938,77 TL seviyesine yükselmişti. Ancak emekliler, ek düzenleme ve ilave artış beklentisiyle gözlerini Ankara’ya çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan gelen açıklama ise sürecin yönünü belirledi.

CEVDET YILMAZ’DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA İLİŞKİN KRİTİK AÇIKLAMA

TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Yılmaz, bunun bir kanuni düzenleme gerektiren konu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde. Grup Başkanımızın yaklaşımı önemli. Hükümet ve Meclis bugüne kadar birlikte çalıştı, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Alınacak her kararın etkileri analiz edilerek daha sağlıklı adımlar atılacak.”

Bu açıklamayla birlikte gözler yeniden TBMM’ye çevrilirken, olası düzenlemelerin Meclis süreci sonrası netleşeceği anlaşılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLDU?

6 aylık enflasyon farkı: %12,19

%12,19 Güncel en düşük emekli maaşı: 18.938,77 TL

18.938,77 TL Ek zam / taban maaş artışı: Meclis sürecine bağlı

Emekliler için yapılacak yeni düzenlemenin yalnızca en düşük maaşı değil, ekonomik denge ve bütçe etkileri de dikkate alınarak hazırlanacağı vurgulanıyor.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNDE NELER OLABİLİR?

Uzmanlara göre olası senaryolar şunları kapsıyor:

Taban emekli maaşının yeniden belirlenmesi

Destek amaçlı ek zam seçenekleri

Geçici telafi düzenlemeleri

Bütçe dengesine göre kademeli artış seçenekleri

En düşük emekli maaşı yeniden artacak mı?

Bu konu gündemde ve değerlendirme aşamasında. Ancak kesin karar için TBMM düzenlemesi gerekiyor.

Şu an en düşük emekli aylığı kaç TL?

Yüzde 12,19 zam sonrası en düşük emekli maaşı 18.938,77 TL oldu.

Karar ne zaman çıkar?

Kesin tarih verilmedi. Meclis gündemine göre süreç ilerleyecek.

Hangi emeklileri kapsayacak?

Taban maaş düzenlemeleri tüm en düşük maaş alan emeklileri kapsayacak.

En düşük emekli aylığına yapılması beklenen düzenleme için en belirleyici merci TBMM olacak. Hükümet ve Meclis birlikte çalışma mesajı verirken, milyonlarca emekli artık yapılacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Verilecek kararın ekonomik denge, bütçe etkisi ve sosyal ihtiyaçlar dikkate alınarak şekillenmesi bekleniyor.

“En düşük emekli maaşı artacak mı?”, “Yeni emekli maaşı ne kadar olacak?” gibi soruların yanıtları önümüzdeki günlerde daha netleşecek.