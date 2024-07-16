En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'e geliyor: "Rakam netleşti" iddiası

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemenin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ödemelerin temmuz ayı farkıyla birlikte ağustosta yapılmasının planlandığı belirtilirken, en düşük emekli aylığının netleştiği iddia edildi, rakam verildi.

AKP kaynaklarından aktarılana göre, en düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Zam düzenlemesinin bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak vergi paketi içinde yer alacağı ifade ediliyor. AKP kulislerinde zammın temmuz ayına yetişmeyeceği belirtiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkının ağustos ayında verileceği konuşuluyor.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun henüz çıkmadığı için, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tamamı temmuz ödemelerini altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73’lük artışla alacak. Ancak kök maaşı 8 bin lira ve altı olanlara temmuz ayında yine 10 bin lira maaş verilecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik kanun çıktıktan sonra ise bu durumda olanlara fark ödemesi yapılacak. Fark ödemesinin ağustos maaşları ile ödenebileceği belirtiliyor.

SSK emeklileri her ayın 17’si ile 26’sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25-28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre ise en düşük emekli aylığında rakam netleşti. Artış ile birlikte en düşük emekli aylığının 12 bin veya 12 bin 500 lira olacağı belirtiliyor.