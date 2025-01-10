'En düşük emekli aylığı' için kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını belirten Güler, tekliflerin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu ifade etti.

Tekliflerle ilgili bilgi veren Güler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 11 maddeden oluştuğunu söyledi.

Güler, bu teklifle, ürüne ilişkin hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine yönelik düzenleyici işlemlere veya ürün dışı zorunlu standartlara aykırı hareket edenler hakkında idari yaptırımların ve cezaların uygulanacağını dile getirdi.

TÜBİTAK'ın, öğrencilere ve araştırmacılara destek vermeye devam edeceğini kaydeden Güler, kamu maliyesi ile etkinlik ve verimlilik ilkeleri temelinde TÜBİTAK'ın vergi, resim ve harçtan muaf olacağını söyledi.

Güler, TÜBİTAK'ta görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarlarına yönelik düzenlemenin de teklifte yer aldığını anlatarak, "Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene, tamir ve ayar işlemlerine ilişkin olarak alt düzenlemelerde yer alan yükümlülüklere aykırı fiiller hakkında teklifte düzenlemeler bulunmaktadır. KOSGEB'in faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi ve KOBİ'lerimize yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla da KOSGEB'in gelir kalemlerinde yeni düzenlemeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

SİBER GÜVENLİK KANUNU TEKLİFİ'NDEKİ DÜZENLEMELER

Geçen yıl itibarıyla siber saldırıların yoğunluğunun arttığını ifade eden Güler, bunun milli güvenliğe karşı büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin "çatı mevzuat" özelliği taşıyan kapsamlı bir siber güvenlik kanununa sahip olmadığını belirten Güler, teklifle bu açığın kapatılacağını belirtti.

Güler, farklı yapılar altında sürdürülmeye çalışılan siber güvenlik yaklaşımının yeniden yapılandırılacağını kaydetti.

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin 22 maddeden oluştuğunu bildiren Güler, teklife ilişkin şunları söyledi:

"Teklifte, kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarının bilişim sistemlerinde oluşabilecek siber güvenlik olaylarının merkezi bir bakış açısıyla izlenmesi, tespiti ve bertaraf edilmesine yönelik maddeler var. Diğer bir maddede kamu kurumları ile kritik altyapı kuruluşlarının siber mukavemetinin ve siber olgunluk seviyesinin artırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca diğer maddede, siber güvenlik alanında geliştirilen politikaların ulusal satıhta etkin bir şekilde uygulanması da sağlanmaya çalışılacaktır."

Eylem planlarının hayata geçirilmesinin, güncel teknolojik gelişmelerin takip edilerek siber güvenlik süreçlerine entegre edilmesinin hedeflendiğini belirten Güler, siber güvenlik ekosisteminin güçlendirileceğini, standardizasyon, sertifikasyon ve yetkilendirme süreçlerinin düzenleneceğini dile getirdi.

Güler, "Siber suçlara yönelik cezaların artırılması suretiyle caydırıcılık sağlanacak. Ülkemizin siber güvenlikle ilgili politika ve stratejisini belirlemek üzere Siber Güvenlik Kurulu kurulması amaçlanmaktadır. Ülkemizin siber güvenlik alanında güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşması için bu düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle ilgili tüm tarafların, kamu kurum ve kuruluşlarının güçlü işbirliği ve desteği önem arz etmektedir." diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ise 9 maddeden oluştuğunu belirten Güler, bu teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidileceğini anlattı.

Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunların görüşmeleri sırasında, yeniden değerlendirilmek üzere çıkarılan bazı düzenlemelerin de bu teklifte yer aldığını kaydetti.

Devlet Denetleme Kurulunun kamuya yararlı dernek, vakıf ile kooperatif ve birliklere ilişkin görevlerine, Kurul'da görev yapan denetçilerin görev ve yetkilerine ve belirli hallerde ilgili Kurul üyesi veya denetçinin görevden uzaklaştırma tedbirini önermesine, bu tedbirin memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında uygulamasına yönelik değişikliğin de teklifte bulunduğunu ifade eden Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 12 bin 500 lira olarak ödenen aylık rakam, 14 bin 469 lira olarak teklifte yer alıyor. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları şartıyla 2016 yılından 2024 yılının sonuna kadar olan dönemde her yıl asgari ücret desteğini sağlıyorduk, bunu da devam ettiriyoruz. Kanun teklifimiz ile 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarında istihdamı desteklemek, iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde aylık 1000 lira asgari ücret desteği sağlanması da teklifimizde yer almaktadır."