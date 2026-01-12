En düşük emekli aylığı için kritik tarih belli oldu

En düşük emekli aylığını belirleyecek düzenlemenin Meclis'e geleceği tarih belli oldu.

Teklif 15 Ocak'ta Meclis Komisyonu'na geliyor. Eğer Komisyon'dan geçerse Genel Kurul'a sevk edilecek.

Teklif yasalaşırsa en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselecek.

16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını mevcutta 4 milyon 11 bin kişi alıyor.

20 bin liraya yükselecek en düşük emekli aylığını alacak kişi sayısı ise 4 milyon 917 bine yükselecek.

SSK ve Bağkur emeklileri için ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılıyor. SSK emeklileri için ödemeler ayın 17’sinde başlıyor ve 26’sına kadar sürüyor. Bağkur emeklileri için de ödemeler ayın 25-28'i arasında yapılıyor.

Söz konusu düzenleme ayın 17’sine kadar yasalaşmazsa bu tarihte ödeme alan emekliler 16 bin 881 TL almaya devam edecek.