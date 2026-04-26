En düşük emekli aylığı için öne çıkan rakam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü açıklayacak.

Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında maaş artışı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici rol oynuyor.

2026 yılının ilk üç ayında açık­lanan enflasyon verileri; ocakta %4,84, şubatta %2,96 ve martta %1,94 şeklinde oldu. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

Dördüncü ay, beşinci ay ve altıncı ayın enflasyonları sonrasında SSK ve Bağ-Kurlular için ortalama yüzde 15 gibi bir enflasyon farkı çıkabileceği değerlendiriliyor.

Enflasyon farkı aynı oranlarda yansıtılması durumunda temmuzda, 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin liraya yükselecek.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, kişisel YouTube kanalında, en düşük emekli aylığının 23 bin liraya yükselmesini beklediğini ifade etti.