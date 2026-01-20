En düşük emekli aylığı Meclis'e geliyor: Emekliler dört bir tarafta teklife isyan etti

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi geçen hafta Komisyon’dan geçti. Teklifin bu hafta Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi bekleniyor. Emekliler ise bu teklife karşı sokaklardan sesini yükseltiyor.

CHP’nin emekli aylığı nöbeti 13’üncü geride bırakırken emekliler ise İstanbul’dan Ankara’ya, İzmit’ten Muğla’ya teklife karşı eylemlerini sürdürdü.

“EN TEMEL İHTİYAÇLARI BİLE KARŞILAMIYOR”

Ankara’da Tüm Emeklilerin Sendikası, Sakarya Caddesi’nde eylem yaptı. Eyleme katılan vatandaşlar, "İktidar zammını al başına çal", "Sonuna kadar mücadele edeceğiz", "Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz" sloganları attı. Düzenlenen basın açıklamasında sendika adına konuşan Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, şunları söyledi:

"En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu dediler… Peki emekli bu parayla yaşayabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme kabul edildi. İktidar yine çıktı, yine 'müjde' diye anlattı. Ama biz biliyoruz: Bu bir müjde değil. Bu, yoksulluğu kalıcılaştıran yeni bir makyaj operasyonudur. Bugün emekliye reva görülen şey, insanca yaşam değil; hayatta kalma mücadelesidir. Bugün emekliye dayatılan şey, hak değil; sadaka düzenidir. 20 bin lira yaşam mı, oyalama mı? Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik-su-doğalgaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken; 20 bin lira, emeklinin derdine çare değil, yaraya tuz basmaktır. Emekli pazarda fileyi dolduramıyor. Eczanede ilacını alamıyor. Torununa harçlık veremiyor. Kış gelince kombiyi yakamıyor. Bugün emekli, en temel ihtiyaçlarını bile kısmaya zorlanıyor. Bu düzende emekli, yaşlılık hakkını değil; yoksulluk cezasını yaşıyor.”

“DİPTE EŞİTLEMEK İSTİYORLAR”

İstanbul’da ise Tüm Emeklilerin Sendikası Kadıköy Söğütlüçeşme'de bir basın açıklaması yaptı ve iktidara seslendi. Açıklamada "İktidar ve iktidar destekçisi milletvekillerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Bıçak kemikte. Bundan sonra; çalışırken kazaya kurban giden, soğukta kaybedilen, tedavi edilemeyen, beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından siz sorumlusunuz. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek makul bir artış yapılmalıdır." denildi. Basın açıklamasında "En düşük emekli aylığını 1062 lira arttırarak, en düşük emekli aylığı alanları 4 milyondan, 4,9 milyona çıkardılar. Başka bir deyişle en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı toplamda yaklaşık yüzde 30'u buldu. Yani deniyor ki; hepinizi en dip aylıkta eşitleyeceğiz." ifadelerine de yer verildi.

“KABUL ETMİYORUZ”

Tüm Emekliler Sendikası üyelerinin, emekli aylıklarına yapılan zamları protesto amacıyla Muğla Ortaca'da başlattıkları oturma eylemi de devam etti. Tüm Emekliler Sendikası Ortaca Şubesi Üyesi Sami Atik, yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının açlık sınırının bile altında olduğunu belirterek, "Bize dayatılan bu maaşları kabul etmiyoruz. Emekçilerin insan onuruna yaraşır bir gelirle yaşamını sürdürebilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsan hakları ve demokrasi için verdiğimiz mücadele devam ediyor. Buradan güçlü bir alkışla ayrılıyoruz, sesimiz Ankara’ya kadar ulaşsın" dedi.

Rize’de ise Tüm Emekliler Sendikası Pazar Temsilciliği üyeleri, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifini protesto etti. Sendikanın Pazar Temsilcisi Yaşar Karahan, "Bu artış emekliyi açlıktan kurtarmıyor. Bu yaşananlar bir ekonomik kriz değildir. Bu, emekliye karşı yürütülen bilinçli bir yoksullaştırma politikasıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" dedi.

***

"ÇÜRÜK MEYVEYLE BESLENİYORUZ"

Tüm Emeklilerin Sendikası Gebze Şubesi’nin kent meydanında insanca yaşanacak maaş eylemine babasından yetim aylığıyla geçinmeye çalışan Aysel Altıok damga vurdu. Altıok, “Çürük sebze meyveyle besleniyor, komşuların kullanılmışlarıyla giyiniyoruz” dedi.

Gebzeemek’te yer alan habere göre basın açıklaması esnasında Kırıkkale’den gelen ablası Saniye Balcı ile birlikte meydan geçen 57 yaşındaki Aysel Altıok açıklama öncesi basın mensupları ile emeklilerin arasına girerek “yaşamı”nı anlattı. Altıok şunları söyledi:

“Babamdan emekli aylığı alıyorum. Yeri geliyor, halk ekmek büfesinde çalışıyorum. Olursa çalışıyorum, olmazsa çalışmıyorum. Gidiyorum; manavlardan artık, çürük, basit ekmekleri, meyve sebzeleri alıyorum. Böyle evimi geçindiriyorum.

Evim kira. 12 bin lira. Bu ay ne kadar olacak, bilmiyorum. Onu içime ata ata dert sahibi oldum. Şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım. Devlet hiçbir kimseye bakmıyor.

Bir kere 41 kart aldım, bir sene sonra o da bitti. Onu da vermediler artık. Ben böyle bir hayattan hiçbir şey anlamıyorum ki.

İki de çocuğum var. Önce Allah, sonra çocuklar. Ben bunu gurur duyarak anlatıyorum. Allah bundan beterinden saklasın diyorum ama hiç kimse de utanmıyor.

Ben bunu gururla anlatıyorum. Pişman değilim, anlattığıma da. İnsanlar her zaman garibanın yanında olsun.

İnsanlar doymuyor. Garibanlar hele, hiç doymuyor. Bir gün toksa bir gün aç. Et yüzü görmüyoruz, kıyma yüzü görmüyoruz. Ben daha anlatayım. Yemin ederim ki onun bunun eskisini alıp giyiyoruz. Yenisini alamıyorum, imkânım yok çünkü.”