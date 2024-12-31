En düşük emekli aylığı ne kadar olacak: İşte masadaki rakamlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış bu hafta netleşecek. Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin ardından, emeklilerin maaş zammı oranı belli olacak.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin-14 bin 500 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu düzenleme ile ilgili kanun teklifi ise 7 Ocak’tan sonra Meclis gündemine gelecek.

Türkiye gazetesindeki habere göre; emeklilere yapılacak zam oranının yüzde 16-17 civarında olması tahmin ediliyor. Ancak refah payı eklenmesi olasılığı düşük. En düşük emekli aylığında yapılacak artış, özellikle 12 bin 500 TL alan yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan etkileyecek.

Hükümetin değerlendirmelerine göre, en düşük maaş 14 bin-14 bin 500 TL arasında olacak. AKP ise bu rakamın 14 bin 200 TL olacağını öngörüyor.

Maaşları 12 bin 500 TL’ye tamamlanan emeklilerin zamlarının, kök maaş üzerinden değil, 12 bin 500 TL üzerinden yapılması gündemde. Bu durumda maaşlar 14 bin 500 TL’ye kadar çıkabilir.

Emekli aylıklarındaki artışı içeren kanun teklifi, TBMM'nin 7 Ocak’tan sonra çalışmalara başlamasıyla gündeme gelecek. AKP tarafından hazırlanacak torba yasada, en düşük emekli aylığındaki artışın yanı sıra 2025 yılı için işverenlere verilecek bin TL’lik asgari ücret desteği de yer alacak.