En düşük emekli aylığı zammıyla 2 ücret değişti: Kim, ne kadar ödeme alacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı zammı belli oldu. 10 bin TL olan taban aylık yeni dönemde 12 bin 500 TL olarak ödenecek. En düşük emekli aylığının belli olmasıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da yeniden belirlendi. İşte detaylar...

Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24.73 olarak açıklandı. Emekliler kök aylıkları üzerinden yüzde 24.73 oranında zam aldı. Taban aylık olan 10 bin TL’nin yeni dönemde 12 bin 500 TL’ye çıkarılması ile birlikte dul ve yetim aylıkları da yükseldi.

Peki dul ve yetim aylığı alanlar yeni dönemde ne kadar alacak?

Dul ve yetim aylıkları belirlenirken ölen emeklinin hiç çocuğu yoksa eşine maaşının yüzde 75’i oranında aylık bağlanıyor. Eğer çocuklar varsa eşine yüzde 50 oranında, çocuklara da yüzde 25’er oranda aylık bağlanıyor. Fakat bağlanan tutar emekli aylığını geçemiyor.

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Bir örnek hesaplamaya göre; 20 bin TL emekli aylığı alan bir kişi öldüğünde çocuğu yoksa eşine yüzde 75 oran olan 15 bin TL bağlanıyor. Eğer 2 çocuğu varsa 10 bin TL eşine bağlanıyor, her bir çocuğa yüzde 25 oranında olmak kaydıyla 2 çocuğa toplamda 5 bin TL ödeniyor.

Ölen kişinin 4 çocuğu varsa 10 bin TL eşine baylık ağlanıyor, 2 bin 500’er TL 4 çocuğa bağlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA GÖRE HESAP

En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL üzerinden hesaplanırsa ölen kişinin çocuğu yoksa yüzde 75 oranında aylık bağlanıyor bu tutar da 9.375 TL yapıyor.

Eğer ölen kişinin çocuğu varsa maaşının yarısı yani 6250 TL eşe bağlanıyor. Kalan 2 çocuğa da 3125’er TL aylık bağlanıyor.

Kaynak: Milliyet