En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

"5 MİLYON EMEKLİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLMİŞ DURUMDA"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi. Emeklinin 3'te 1'inden fazlasının 20 bin lira maaş alacağını anlatan Ağbaba, "TÜRK-İŞ'in açıklamış olduğu açlık sınırı 30 bin 143'ün hem de 28 bin asgari ücretin oldukça altında kalan bir emekli aylığıyla 5 milyon emekli açlığa mahkum edilmiş durumda. Peki geri kalan yüzde 60 ne durumda? Geri kalan yüzde 60'ın da durumu iyi değil. Ortalama emekli maaşı 23 bine kadar gerilemiş durumda. Emekli memura seyyanen zam verecektiniz, vermediniz. Makas gittikçe açılıyor, artık memurlar emekli olamıyor, emekli olanlar maalesef çalışmaya devam ediyor, iş kazalarında ölmeye devam ediyor. 70 yaşında, 80 yaşında insanlar inşaatta bekçilik yaparken düşerek ölüyor" ifadelerini kullandı.

"ALIM GÜCÜ HER GÜN DÜŞÜYOR EMEKLİLERİN"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise, "Emekliler hiç hak etmedikleri bir yaşam mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar, emekli olduktan sonra. Bunun da nedeni yanlış politik kararlar, çok açık biçimde söyleyelim. Sabit gelirliler için de böyle ama emekliler için katbekat böyle. Alım gücü her gün düşüyor emeklilerin" diye konuştu.

"AÇLIK SINIRININ 3'TE İKİSİNİN ALTINDA"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, en düşük emekli maaşının açlık sınırının 3'te ikisinin altında olduğunu kaydetti.

Ortalama emekli aylığı ile en düşük emekli aylığının birbirine yaklaştığını anlatan Usta, bu durumun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

DÜZENLEME KABUL EDİLDİ

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.