En düşük emekli aylığına zam için kritik toplantı: Bakan Şimşek ve AKP kurmayları görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP kurmayları, 10 bin TL olan en düşük emekli aylığını zam çalışması kapsamında toplantı yapacak. Görüşme yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yarın bir araya gelecek.

Toplantı yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantıda, en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkarılması yönünde çalışma masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın emekli aylıklarına yapılacak zam oranlarının etkisini kategorize ederek rapor hazırladığı ve Bakan Şimşek'in, yapılan çalışmayı toplantıda paylaşacağı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren bir AKP yetkilisi, emekli maaşları konusunda henüz bir rakamın belli olmadığını söyleyerek, seyyanen zamzın zor olduğunu fakat tamamlayıcı bir rakamın olabileceğini ifade etti. Yetkili, sadece en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile ilgili bir çalışma yapılacağını belirtti.

Görüşmelerin ardından belirlenecek zammın birkaç maddeyle Meclis Başkanlığı'na sunulacağı ve yasama dönemi bitmeden genel kurul gündeminde kabul edileceği belirtildi. Toplantıda emekliye seyyanen zammın ise gündeme gelmesinin beklenmediği öğrenildi.

6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 24,73 olmuştu. Alınan 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen zam oranının, kök aylıklara uygulanması nedeniyle, kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altında kalmıştı.

En düşük emekli maaşı uygulaması kapsamında 10 bin TL aylık alan emeklinin gözü kulağı beklenen düzenlemeye çevrilmişti. AKP kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti.

Sefalate mahkum edilen milyonlarca emeklinin gözü kulağı beklenen düzenlemeye çevrildi.