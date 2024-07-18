En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren vergi paketi komisyonda

En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini' görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısının girişinde usul üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Bugün burada vergiyi ilgilendiren, vergiyle ilgili düzenlemeleri bir araya getiren bir kanun teklifini konuşuyoruz. Aslında bizim uzun zamandır konuştuğumuz konu bu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde kanun teklifleri milletvekilleri tarafından hazırlanıyor fakat biz şunu biliyoruz; bunu hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanının bu teklifin hazırlanmasına ilişkin daha öncesinde hatırlarsınız kamuoyunda 104 sayfalık bir metin sızdı, orada da gene görüşleri alındı. Hazine ve Maliye Bakanı meslek odalarıyla, işveren örgütleriyle yurt dışında yatırımcılarla toplantı yapıyor. Neden burada Hazine ve Maliye Bakanı yok? Biz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in buraya gelmesini ve komisyonda kendisinin olan, kendi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kendisinin bir anlamda sahibi olduğu bu kanun teklifini burada bizlere sunmasını ve bu tartışmaların içinde olmasını ve sorduğumuz sorulara cevap vermesini, eleştirilerimizi dinlemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BURADA MUHATABIMIZ MALİYE BAKANI OLMALI'

Usul üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir çalışması olduğunu kaydederek, "Elbette bu bir çalışma nihayetinde ama orada gerekçelere bakıldığında çok vahim gerekçeler var. Yani ciddi vergi kayıplarının olduğundan bahsediliyor, işte, 'İstisnalar çalışmıyor' deniliyor. Yani bunların birisi gelip bize niye, madem teknisyenler, koskoca Gelir İdaresi, yaklaşık 40 bin personeli olan Gelir İradesi böyle bir çalışmayı yapıyor fakat bu kanun teklifine niye girmiyor? Niye çıkartıldı? Kimler baskı yaptı? Bizim bunu öğrenmek hakkımız yani burada içeridekiler kadar aslında dışarıdakilerin konuşulması lazım. Burada da muhatabımız kim olmalı? Maliye Bakanı olmalı. Hepimiz biliyoruz ki bu Bakanlığın hazırladığı bir kanun teklifidir" diye konuştu.

'KANUN TEKLİFİNİ AKP GRUBUMUZ HAZIRLADI'

Muhalefet milletvekillerinin kanun teklifi üzerindeki usul üzerine yaptığı açıklamaların ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan komisyonda, kanun teklifi üzerindeki ilk imza sahibi olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "TBMM Başkanlığına sunduğumuz 53 maddeden oluşan bu kanun teklifini AK Parti Grubumuz, şahsım ve Samsun Milletvekilimiz Ersan Aksu’yla birlikte olmak üzere teklifte imzası bulunan 132 milletvekili arkadaşımızla birlikte hazırlamış bulunmaktayız. Teklifimizde vergi ve sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili 9 farklı kanununda düzenleme yapmaktayız. Bugüne kadar ülkemizin gelişmesine, insanımızın refahına yönelik birçok önemli kanunları karara bağlayan Plan ve Bütçe Komisyonumuzun bu kanun teklifinde de vereceği desteğe inanıyoruz" dedi.

'VATANDAŞA GETİRİLEN YENİ VERGİ YÜKÜ YOKTUR'

Nilgün Ök, 22 yıllık AKP iktidarları boyunca sayısız vergi düzenlemesini hayata geçirerek vatandaşların sosyal refahını güçlendiren adımlar attıklarını belirti. Ök, "Son dönemlerde, maalesef, bilinçli bir şekilde ve ülkemizdeki vergi yükünün çok yüksek olduğu konusunda söylemlerde bulunuluyor. Biz bu söylemlerin başarılı bir şekilde yürüttüğümüz orta vadeli programı aslında baltalamak için yapıldığını açıkçası düşünüyoruz. Maalesef, vatandaşımız da, 'Her gün yeni vergiler geliyor' diyor, özellikle sosyal medya üzerinden öyle bir algı, zannediyor ki vatandaşımız, bu Meclis yatıyor kalkıyor, her gün yeni vergi getiriyor; aslında öyle bir şey yok. Vergiler buradan, önce komisyondan sonra da Meclis'ten geçiyor. Biraz sonra vergi düzenlemelerinden de bahsedeceğim. Bizim bu konuda dar gelirli vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, emeklilere bu kanun teklifinde getirdiğimiz hiçbir şekilde yeni bir vergi yükü yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI TUTARINI 12 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ'

53 maddelik kanun teklifiyle birlikte Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ök, "Teklifimizin önemli bir maddesi de yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı tutarını 12 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Bildiğiniz üzere, 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla SSK, BAĞ-KUR emeklilerimize yüzde 24,73; Emekli Sandığı emeklilerimize yüzde 19,31 oranın da zam yapıldı. Bunun sonucunda 1,1 milyon emeklimiz 10 bin lira bandının altında kalmıştı. Biz bu getirmiş olduğumuz düzenlemeyle 3,7 milyon emeklimizin 12.500 lira en düşük emekli maaşını almasını sağlıyoruz. Bu durumun 2024 yılı bütçesine ilave maliyeti 33,2 milyar TL’dir. Tabii, bildiğimiz gibi, alım gücü başta olmak üzere ekonomik dengeleri yeniden yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU DÜZENLEMEYLE 47 MİLYAR TL BÜTÇELEMEYE GELİR ARTISI OLACAĞINI ÖNGÖRMEKTEYİZ'

Kanun teklifi ile birlikte uluslararası model kurallarıyla uyumlu olarak çok uluslu şirketlerin küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması ile birlikte yerel asgari kurumlar vergisinin düzenlendiğine işaret eden Ök, "Teklifimizle yıllık pekiştirilmiş hasılatı 750 milyonu geçen çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak, iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulmasına yönelik bir tamamlayıcı vergi düzenlemesi sistemi getiriyoruz. Aslında bu, OECD’nin BEPS Projesi kapsamında hazırlanan bir model. Ülkemizin de içinde bulunduğu 140 ülke bu konuda mutabakat imzalamış durumda. Hatta halihazırda Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülke 2024 yılı kazançlarında uygulanmak üzere bu asgari kurumlar vergisini, küresel asgari kurumlar vergisini yasalaştırmış durumda. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden dolayısıyla asgari küresel kurumlar vergisi almamız da kaçınılmaz halde. Aksi halde, eğer, ülkemizin almadığı bu vergi başka bir ülke tarafından alınabilecek. Ülkemizde faaliyet gösteren bin 24 yabancı gruba ait 2 bin 134 şirket var. Ama aynı şekilde de ülkemizde yerli olup 157 tane yerli firmamız yurt dışında 848 adet şirkete sahip. Bu düzenlemeyle 47 milyar TL bütçelemeye gelir artı etkisi olacağını öngörmekteyiz" diye konuştu.

'AYDA EN AZ 3 KEZ YILDA 12 DEFADAN AZ OLMAMAK KAYDIYLA HASILAT TESPİTİ YAPILACAK'

Yeni vergi güvenlik müesseselerinin kanun teklifiyle birlikte getirileceğinin altını çizen Ök, "Serbest meslek erbabı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefleri yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilerek beyanları ile tespit edilen hasılalar arasında yüzde 20'yi aşan uyumsuzluk oranlarında izaha davet edilecek. Bunu maddenin detaylarında anlatırım ama zaten halihazırda günlük kontroller gidip yapılıyor ama şöyle bir şeyle karşı karşıya kalınıyor: '365 günün ortalamasını veremezsiniz' deniyor. Biz bu getirdiğimiz kanunla bu ziyaretlerin minimum sayısını sınıra bağlamış oluyoruz, hasılat tespiti için belli olacak ziyaret sınırı. Hasılat tespiti için bir ayda en az 3 kez, yılın bütününde ise toplamda 12 defadan az olmamak kaydıyla hasılat tespitinin yapılması şartını getiriyoruz. Yine, vergi güvenliğini sağlamak, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bazı ödemelerin gelir ve kurumlar vergisini ön vergilendirmeye alıyoruz" dedi.

'KAYIT DIŞI FAALİYETTE BULUNANLARA VERİLECEK CEZA YÜZDE 50 ORANINDA ARTIYOR'

Ök, kayıt dışılıkla mücadele etmek için etkin usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını artıracaklarını belirterek, "Mevcut durumda bu cezalar her yıl yeniden değerlendirme oranında artabiliyordu fakat geldiğimiz noktada bu cezaların yeteri kadar caydırıcılığının olmadığını gördük. Usulsüz ve kayıt dışı durumların da kesilecek cezaların artırımlı şekilde uygulanmasıyla ilgili bir düzenlememiz var. Yine, teklifimizle tamamen kayıt dışı faaliyette bulunan yani vergi dairesinin bilgisi olmadan faaliyette bulunan, iş yapanlara çalışanlara kesilecek vergi cezasının yüzde 50 oranında artırılmasını öngörüyoruz. Bu ceza normalde verginin 1 katı olaraktı, şimdi getirdiğimizde verginin 1,5 katı olacak. Sadece şu bilgiyi vermek istiyorum; 2023 yılında yapılan denetimlerde 30 bin 378 kişinin mükellef olmadan çalıştığı tespit edilmiş durumda. Yine, getirdiğimiz bir başka düzenleme, başkasına ait pos cihazı kullananlara, başkasının IBAN’ını kullananlara yani. Ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havalelerle kabul edenlere ve hesaplarını başkalarına kullandıranlara kesilecek olan cezalarda ciddi anlamda artış sağlıyoruz. Ayrıca, internet üzerinden satış ve kiralama ilanlarına yönelik istenilen bilgileri vermeyen platformlara yönelik de cezaları artırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Komisyon toplantısı milletvekillerinin, kanun teklifinin tümü üzerine yaptığı açıklamalarla devam ediyor.