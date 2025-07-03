En düşük emekli aylığının artırılmasını içeren teklif komisyonda kabul edildi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin görev süreleriyle ilgili Cumhurbaşkanına yetki veren teklife eklenen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme de böylece kabul edilmiş oldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamasına göre en düşük emekli maaşının 14 bin 369 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseltilmesi ön görülüyor.

Teklife göre; kuvvet komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Yüksek Askeri Şura Kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde 75'e çıkarılabilecek.