En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında Temmuz ayını kapsayan 2 bin 500 liralık farklar yarın hesaplara yatırılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından zamlı en düşük emekli aylığı fark ödemesi 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.
Temmuz aylıklarına ek 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.
Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.