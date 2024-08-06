En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında Temmuz ayını kapsayan 2 bin 500 liralık farklar yarın hesaplara yatırılacak.

Ekonomi 06.08.2024 09:31 Giriş: 06.08.2024 09:31

Güncelleme: 06.08.2024 09:40 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos