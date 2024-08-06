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En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında Temmuz ayını kapsayan 2 bin 500 liralık farklar yarın hesaplara yatırılacak.

Ekonomi
  • 06.08.2024 09:31
  • Giriş: 06.08.2024 09:31
  • Güncelleme: 06.08.2024 09:40
Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
Fotoğraf: DepoPhotos

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından zamlı en düşük emekli aylığı fark ödemesi 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak.

Temmuz aylıklarına ek 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.

Düzenleme SSK ve Bağ-kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

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