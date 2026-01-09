En Düşük Emekli Maaşı 2026: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı 2026 düzenlemesi netleşti. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Hükümetin attığı yeni adımla birlikte, yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren kritik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANDI MI?

AKP tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli maaşı zammı resmiyet kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri sonrası, memur ve emeklilerin zam oranları belirlenirken, kök maaş sorunu nedeniyle taban maaş düzenlemesi öncelikli gündem maddesi haline geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, en düşük emekli maaşı 2026 yılı için yüzde 18,48 oranında artırıldı.

Yapılan artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu.

Rakam Netleşti

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle, SSK ve Bağkur kapsamındaki emekliler için uygulanacak en düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlendi.

AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, yaklaşık 13 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM’ye sundu.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya dikkat çekerek, bu toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaşıldığını ifade etti.

Işıkhan, emeklilere yönelik politikaların sürdürüleceğini vurgulayarak, “Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik” mesajını verdi.

Düzenlemenin, AKP Grup Başkanlığı’nda yapılacak toplantının ardından Meclis gündemine gelerek yasalaşmasının beklendiği belirtildi.

EKONOMİ KURMAYLARI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TOPLANIYOR

Hükümet, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için bu hafta önemli bir zirve gerçekleştirecek. Toplantıya şu isimlerin katılması bekleniyor:

Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

Mehmet Şimşek (Hazine ve Maliye Bakanı)

Vedat Işıkhan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

Abdullah Güler (AKP Grup Başkanı)

Zirvede, bütçe disiplini ile emeklilerin alım gücü arasındaki dengenin gözetilmesi hedefleniyor.

KÖK MAAŞ VE “SIFIR ZAM” RİSKİ

Mevcut sistemde, en düşük emekli maaşı TÜİK’in 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 12,19 artışla 18.938,77 TL’ye yükselmişti.

Ancak enflasyon farkının kök maaşlara uygulanması, kök maaşı düşük olan yaklaşık 4 milyon emeklinin zamdan tam olarak yararlanamama riskini ortaya çıkardı.

Bu mağduriyetin önüne geçmek amacıyla, taban maaşın 20 bin TL’ye yükseltilmesi planlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Toplantıdan çıkacak kararın ardından, hazırlanan düzenleme torba kanun teklifi olarak TBMM’ye sunulacak.

Düzenlemenin Ocak ayı içerisinde yasalaşması ve oluşan maaş farklarının ay sonuna kadar emeklilerin hesaplarına yatırılması hedefleniyor.

En düşük emekli maaşı 2026 yılı için 20 bin TL olarak belirlendi.

SSK ve Bağkur kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu.

Düzenleme TBMM’ye sunuldu. Ocak ayı içinde yasalaşması bekleniyor.

Kök maaşı düşük olan emeklilerin mağduriyetini önlemek için taban maaş artırıldı.