En düşük emekli maaşı belli oldu

AKP iktidarında milyonlarca emekli insanca yaşam koşulları talebinde bulunurken, sefalet ücretleriyle hayatını geçindirmeye çalışıyor.

Patronların isteği doğrultusunda asgari ücrete yüzde 30 zam yapan iktidar, en düşük emekli aylığına da sadece yüzde 15,75 zam yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

AA'ya yaptığı açıklamada Işıkhan, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu anımsattı.

YENİ ÜCRET 14 BİN 469 LİRA

Bu doğrultuda 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı, 6 aylık TÜFE oranında yani yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı, 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şunları söyledi: "2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15,75 artırıyoruz" diye konuştu.

"SADECE 25 KURUŞ EKLEMİŞLER"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığını açıklayan Bakan Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi.



Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Çalışma Bakanı, tabii bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur, 'En düşük emekli maaşını 14.469 liraya yükselttik' demiş. Cehalet kısmı şurada. Bunu yapman için kanun çıkacak güzel kardeşim. O kanunun çıkması için milletvekilleri yazacak" dedi.



Özel, şöyle devam etti: "Bunlar tabii her zaman muazzam iş yaptıkları için kendileri bakanlıktan yazacaklar. Abdullah Güler'in görevlendireceği birkaç masum altına imza atacak utanmadan. Kanun teklifi edecekler, komisyondan geçecek, bu Meclis'te oylanacak. Sen oturduğun yerden, 'En düşük emekli maaşını şu kadar yaptık' diyemezsin. Bir kez bu cehaleti, Meclis'e karşı bu hadsizliği, kendi grubunu paspas eden bu kibri, bu iş bilmezliği bir kere kınıyorum.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatep ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladılar. Artık yuvarlama kuruşlar düzeyinde yapılıyor: 12.500*1,1575=14.468,75. Sadece 25 kuruş eklemişler. Emeklilere reva gördükleri işte bu!" tepkisini gösterdi.