En düşük emekli maaşını da içeren kanun teklifi oylanacak: Özgür Özel, Meclis'e geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifinin oylaması öncesinde TBMM Genel Kurulu’na geldi. Özel'in, kanun teklifinin oylamasına katılacağı bildirildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin madde görüşmeleri sürüyor.

15 maddeden oluşan kanun teklifinin 14. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu salonuna geldi. Özel’in, kanun teklifinin oylamasına katılacağı bildirildi.