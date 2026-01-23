En düşük maaş netleşti: 5 milyon emekliyi bekleyen belirsizlik

En düşük emekli aylığına ilişkin kanun teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Böylece temmuz ayına kadar en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği için 20 bin TL altında maaş alanlar bu ay sadece enflasyon farkı oranında zam alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşların 2025 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Işıkhan, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira fark ödemesi, bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi fark ödemesi, harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahibi 58 bin 346 kişiye (2025 yılına ait) toplam 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacağı bilgisini paylaştı.

SSK VE BAĞ-KUR HALEN BELİRSİZ

Bu açıklama sadece memur emeklilerinin zam farkının bugün yatacağı anlamına geliyor. Ancak emeklilerin çoğunluğu SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinden oluşuyor. Milyonlarca emeklinin ne zaman zam farkı alacağı ise hâlâ belirsiz.

Zam farkı diğer senelerde olduğu gibi sonraki aya yansıtılırsa SSK ve BAĞ-Kur emeklileri zam farklarını ancak şubat aylarında alabilecek. Bu durumda 16 bin 881 TL maaş alan bir emeklinin hesabına şubat ayında 23 bin 119 TL, 19 bin TL maaş alan bir emeklinin hesabına ise 21 bin TL yatacak.

Şu an 12,3 milyon emekli bulunuyor. En düşük emekli maaşı ise yaklaşık 5 milyon emekliye yatacak. Dolayısıyla şu an bu 5 milyon emekli zam farkının ne zaman yatacağını bekliyor.