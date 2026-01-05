En Düşük Memur Emekli Aylığı Belli Oldu (2026 Güncel)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Aralık 2025 TÜFE verileri ile birlikte memurlar ve memur emeklilerinin beklediği kritik rakamlar belli oldu. Açıklanan resmi verilere göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Toplu sözleşme gereği ise memur emeklilerine yüzde 18,60 zam uygulanacak ve buna ek olarak 1.000 TL ek ödeme yapılacak. Böylece en düşük memur emekli aylığı 27.887 TL seviyesine yükseldi.

TÜİK ARALIK 2025 ENFLASYON VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi kapsamında açıklanan verilere göre:

TÜFE yıllık yüzde 30,89 arttı

arttı Aylık TÜFE artışı yüzde 0,89 oldu

oldu On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,88 olarak gerçekleşti

Bu tabloyla birlikte memur emeklilerinin maaş zammını belirleyen süreçte en kritik veri olan 6 aylık enflasyon farkı %12,19 oldu. Toplu sözleşme doğrultusunda bu oranın üzerine eklenen düzenleme ile zam oranı %18,60 olarak uygulandı.

YENİ EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Zam oranının belirlenmesi ve ek ödemenin devreye girmesiyle birlikte en düşük memur emekli aylığı 27.887 TL seviyesine yükseldi. Bu rakam, milyonlarca memur emeklisi için yeni dönemde baz alınacak maaş tutarı olacak.

Veri Oran / Tutar 6 Aylık Enflasyon Farkı %12,19 Memur Emeklisi Zam Oranı %18,60 Ek Ödeme 1.000 TL En Düşük Memur Emekli Aylığı 27.887 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ANLAMA GELİYOR?

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda yapılan memur emeklisi zam oranı, yeni yılda gelir hesaplamalarında belirleyici olacak. Özellikle “en düşük memur emekli maaşı ne kadar oldu?”, “2026 memur emeklisi maaşı kaç TL?” ve “yeni zamlı emekli aylığı nasıl hesaplanıyor?” gibi sorular büyük ilgi görüyor.

En düşük memur emekli aylığı ne kadar oldu? Toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 18,60 zam ve 1.000 TL ek ödeme ile en düşük memur emekli aylığı 27.887 TL oldu. 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak açıklandı. Memur emeklisi zam oranı nasıl belirlendi? Zam oranı, açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda %18,60 olarak uygulanıyor. Yeni zamlı memur emekli maaşı ne zaman geçerli olacak? Açıklanan zam sonrası yeni memur emekli aylığı yeni dönemde ödenmeye başlanacak.

TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verileri ile birlikte memur emeklilerinin beklediği zam oranı netleşti. 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olurken, toplu sözleşmeye göre zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi ve 1.000 TL ek ödeme ile en düşük memur emekli maaşı 27.887 TL seviyesine çıktı. Yeni açıklanan rakamlar, memur emeklilerinin ekonomik planlamasında temel referans olacak.