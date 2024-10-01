En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? 2024 güncel en düşük memur maaşı

En düşük memur maaşı için belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz Ocak dönemi maaşları belli oldu.. 2024 memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı almalarıyla birlikte yüzde 8,46 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Böylece memur maaşlarındaki yeni dönem zam oranı yüzde 19,31 oldu. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? İşte 2024 güncel en düşük memur maaşı!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Aile yardım ödeneği de dahil olmak üzere en düşük memur maaşı yüzde 19,31 oranında zamlanarak 32 bin 861 liradan 39 bin 177 TL'ye yükseldi.

2024 GÜNCEL EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Güncel olarak en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 2024 Temmuz ayından itibaren 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1.64 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alacak.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Emekliler yüzde 24.73 oranında zam alacak. Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.