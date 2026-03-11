En eski insan türü örneklerinden Little Foot'un suratı dijital olarak oluşturuldu

Bilim insanları nihayet Little Foot (Küçük Ayak) adı verilen eski bir insan atasının yüzünü oluşturabildi. Araştırmacıların 2 Mart'ta Comptes Rendus Palevol dergisinde duyurduğuna göre, yeni yapılan dijital rekonstrüksiyon, en eski yakın insan akrabalarımızdan birinin yüz hatlarını ortaya çıkarıyor. Bu çalışma, insan evrimini daha iyi anlamaya yönelik bir adım sunuyor.

Kendi türümüzün dahil olduğu Homo cinsinin önemli bir ata grubu olan Australopithecus cinsinin üye olan Little Foot'un iskeletinin küçük ayak kemikleri ilk olarak 1994 yılında Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde depolanmış bir fosil kutusunda keşfedildi. İskeletin geri kalanı ise üç yıl sonra, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sterkfontein Mağaraları'nda kayaların içine gömülmüş halde bulundu.

Kafatası ve yüz de dahil olmak üzere iskeletin bir kısmı, kaya nedeniyle kısmen ezilmiş ve deforme olmuştu. Science News'in aktardığına göre 2019 yılında araştırmacılar, kemiklerin son derece ayrıntılı modellerini oluşturmak için Birleşik Krallık'taki bir sinkrotron X-ışını görüntüleme tesisini kullanarak kafatasını taradı. Ardından, Little Foot’un yüzünü dijital ortamda bir araya getirmek için yıllarını harcadı.