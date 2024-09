En eski Yahudi gazetesinin 3 köşe yazarı, 'uydurma anılar' nedeniyle istifa etti

İngiltere merkezli haftalık Yahudi gazetesi Jewish Chronicle'da (JC), İsrail'in Gazze'deki operasyonlarıyla ilgili uydurma olduğu iddia edilen makalelerin yayınlanması üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor.

Eski bir İsrail ordusu mensubu Elon Perry'nin gazetede yayımlanan bazı 'anılarının' yalanlanmasının ardından gazetenin önde gelen yazarlarından Jonathan Freedland, Hadley Freeman ve David Aaronovitch, çalıştıkları kuruma tepki göstererek istifa etti.

Yazar Freedland, 1841 yılında yayın hayatına başlayan Londra merkezli gazetenin içine düştüğü durumu 'büyük bir rezalet' sözleriyle nitelendirdi.

Perry'nin yazılarıyla ilgili açıklama yapan JC yönetimi ise yazar tarafından ortaya atılan bazı iddialardan tatmin olmadığını ve bu nedenle makalelerini sildiğini, kendisiyle olan ilişkisini sona erdirdiğini duyurdu.

Hikayeleri uydurma olarak nitelendiren Jonathan Freedland ise JC'nin yalnızca “pişmanlığın en hafif biçimini” gösterdiğini söyledi. Hadley Freeman, son olayların gazetede kalmasını imkânsız hale getirdiğini söylerken Aaronovitch de gazeteden ayrıldığını açıkladı.

JC editörü Jake Wallis Simons ise pazar günü yaptığı açıklamada “bazı köşe yazarlarının neden gazeteden ayrılmaya karar verdiklerini” anladığını söyledi. X hesabından paylaşım yapan Simons, “Katkıları için minnettarım ve zaman içinde bazılarının geri dönebileceklerini umuyorum” diye yazdı.

Kendi sorumluluğuna da değinen Simons, "Bir gazeteci tarafından aldatılmak her gazete editörünün en kötü kabusudur. Yapılan hataların tüm sorumluluğunu üstleniyorum ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını sağlama görevini de aynı derecede üstleneceğim.

Okuyucular daha güçlü iç prosedürlerin uygulanmakta olduğundan emin olabilirler” ifadelerini kullandı.

