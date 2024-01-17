En genç nüfus oranına sahip iller belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun "İstatistiklerle Gençlik, 2022" raporuna göre Türkiye’nin en genç ili Hakkari olurken, ikinci il Şırnak, üçüncü il ise Siirt oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,0 ile Hakkari olurken, bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Siirt Bölge Müdürü Musa Can Çil, istatistik verilerine göre genç nüfusun en yoğun yaş aralığının 15-17 yaş grubu olduğunu belirtti.

Siirt’in genç nüfus oranında en yüksek üçüncü il konumunda olduğunu aktaran Çil, "Genç nüfus oranından bahsetmeden önce genç nüfus yaş aralığını tanımlamak gerekir. Uluslararası tanımlar ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) normları gereğince 15-24 yaş arası dönem gençlik dönemi olarak kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, genç nüfus oranını bu doğrultuda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonucuna göre açıklamaktadır" dedi.

2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonucuna göre Siirt’in toplam nüfusunun 331 bin 311 olduğunu ifade eden Çil, "Bu nüfusun yüzde 50,7’si erkek bireylerden, yüzde 49,3’ü kadın bireylerden oluşmaktadır. İlimizde 15-24 arası yaş grubunda yer alan nüfus 70 bin 51 kişidir. Bu nüfusun yüzde 50,6’sını erkek bireyler, yüzde 49,4’ünü ise kadın bireyler oluşturmaktadır. İlimizde genç nüfusun yaş grubuna göre dağılımı incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfusun yüzde 31,8’inin 15-17 yaş aralığında, yüzde 19,7’sinin 18-19 yaş aralığında, yüzde 29.1’inin 20-22 yaş aralığında olduğu ve yüzde 19,4’ünün ise 23-24 yaş grubu arasında yer aldığı görülmüştür’’ ifadelerini kullandı.

Sıralamada genç nüfus oranı en yüksek ikinci il olan Şırnak’ta da genç nüfusun en yoğun yaş grubu aralığının 15-17 olduğunu belirten Çil, "31 Aralık 2022 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonucuna göre toplam nüfusu 557 bin 605 kişidir. Nüfusun yüzde 52.2’sini erkek bireyler, yüzde 47,8’ini kadın bireyler oluşturmaktadır. İlimizde genç nüfus olarak kabul edilen 15-24 yaş grubundaki nüfus 120 bin 781 kişidir. Genç nüfusun yüzde 54’ünü erkek bireyler, yüzde 46’sını kadın bireyler oluşturmaktadır. İlimiz genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun yüzde 32’si 15-17 yaş grubu aralığında, yüzde 18,2’si 18-19 yaş grubu aralığında, yüzde 29,1’i 20-22 yaş grubu aralığında, yüzde 20,6’sı ise 23-24 yaş grubu aralığındadır. Genç nüfusun en yoğun yaş grubu aralığı 15-17 yaş grubu olmakla beraber, buradaki toplam nüfus 38 bin 644 kişidir" şeklinde konuştu.