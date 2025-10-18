‘En görkemli’ filo kamuda

AKP iktidarındaki lüks ve şatafatı ortaya koyan en somut verilerden olan kamudaki araç saltanatına yönelik veriler, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışına ayna tuttu. Kiralık araçlar hariç, kamudaki araç sayısı toplamının Haziran 2025 itibarıyla 120 bini aştığı öğrenildi.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, iktidarın fahiş harcamalarına engel olamadı. Yaptırım içermeyen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile ekonomik krizin etkilerini azaltmaya çalışan AKP, krizin acı faturasını ise yurttaşa kesti. Yurttaş, iğneden ipliğe hemen her ürüne yapılan zamların altında ezilirken iktidar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmadı.

LÜKSTEN GERİ ADIM YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, “Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ile kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası araçların elden çıkarılması yönündeki kararının etkisizliği ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verileri ile ortaya konuldu. Kamudaki araç saltanatından 2025 yılında da geri adım atılmadığı gözler önüne serildi. Haziran 2024’te 111 bin 599 olan kamunun envanterindeki araç sayısının, Haziran 2025 itibarıyla 120 bin 817’ye yükseldiği tespit edildi. Kamu kurumlarının garajındaki toplam 120 bin 817 aracın 115 bin 344’ü genel bütçeli idarelerin araçlarından, 5 bin 473’ü ise özel bütçeli idarelerin araçlarından oluştu.

DİYANET’E 363 ARAÇ

Bakanlıklar ile kamu kurumlarının otoparklarındaki araçların bazı kurumlara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 363

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 821

• Cumhurbaşkanlığı: 467

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 315

• Dışişleri Bakanlığı: 1.257

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 69

HER YIL ARTAN SAYI

Kamu kurumlarındaki araç sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2021 yılında 104 bin 737 olan kamu envanterindeki araç sayısı, 2022–2024 döneminde yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2022: 106 bin 780

• 2023: 108 bin 421

• 2024: 111 bin 599

• 2025: 120 bin 817