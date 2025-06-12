En güvenli yer artık ev değil

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 Mayıs ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42'si ev içi şiddet ihbarı olduğunu bildirdi. TKDF, bu verinin ''Kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler tarafından uygulandığını gösterdiğini'' vurguladı. TKDF, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen çağrıların, kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğradığını gösterdiğini ifade etti.

TKDF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gelen çağrılar kadına karşı şiddetin, en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde eşler tarafından uygulandığını göstermektedir. 2025 Mayıs ayında, kadınların evli oldukları erkekler yüzde 44.6 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturmaktadır. Aynı zamanda aile fertleri içerisinde genel anlamda baba ve erkek evlat şiddet uygulayanlar olarak maruz kalanlar ya da ihbarda bulunanlar tarafından belirtilmiştir" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

• Mayıs'ta yeni kayıt açılan toplam 65 şiddet vakasının 42'si ev içi şiddet ihbarı

• Bu vakaların 30'u kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıktan şiddetin ihbarı

• 16 çağrıda sığınak talebinde bulunuldu

• Acil müdahale gerektiren 1 ihbar oldu

• 51 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldı

• 23 çağrı karakola, 15 çağrı ise barolara yönlendiridi

• Şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları; 15-60 arasında değişiklik gösterdi

• Şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlar (yüzde 96.4). Bu oranı yüzde 1.9 ile kız çocuk izledi

• Şiddet vakalarının yüzde 39.69'u psikolojik şiddet, yüzde 6.35'i sosyal şiddet, yüzde 3.17'si cinsel şiddet ve yüzde 11.11'i ekonomik şiddet oldu.