‘En Güzel Cenaze Şarkıları’ Tokyo Film Festivali’nde

Kültür Sanat Servisi

‘Evicko’ (2012) ve 2015’te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan ‘Salı’ gibi ödüllü kısa filmleriyle tanınan ve ilk uzun metrajı ‘Ela ile Hilmi ve Ali’ ile İstanbul, Adana, Ayvalık ve Ankara film festivallerinden ödüllerle dönen Ziya Demirel’in ikinci uzun metraj kurmaca filmi ‘En Güzel Cenaze Şarkıları’ dünya prömiyerini 38. Uluslararası Tokyo Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

27 Ekim - 5 Kasım arasında gerçekleştirilecek festivalin resmi seçkisi “Asya’nın Geleceği” bölümü kapsamında 27 Ekim’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan filmin başrollerinde Esra Dermancıoğlu, Halil Babür ve Çağdaş Ekin Şişman yer alıyor.

Senaryosu Ziya Demirel ve Yusuf Tan Demirel tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu (istos film) ve ortak yapımcılığını Emre Oskay (Sky Films) üstlenirken görüntü yönetmenliğinde Doron Tempert, kurguda Henrique Cartaxo, yapım tasarımında Osman Özcan, ses tasarımında Cenker Kökten imzası var.