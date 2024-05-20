En güzel koylar, sahiller kapatılıyor

Aycan KARADAĞ

Ege ve Marmara Bölgesi’nin en güzel koyları yat limanları işgali altında. Her gün bu projelere yenileri ekleniyor. Son olarak üç ayrı kentte sit alanlarını da kapsayan bölgelerde yat limanı projeleri için harekete geçildi.

Çanakkale: Deka Mineral Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Biga Armutlu Burnu mevkiinde rıhtım projesi yapılmak isteniyor. Şirket, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ÇED süreci başlatılması için başvuruda bulundu. Proje kapsamında 9 bin 600 metrekarelik ÇED alanında; toplam 6 bin 670 metrekare dolgu alanı ve önünde 100 metre uzunluğunda rıhtım yapılması planlanıyor.

İzmir: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Şifne Koyu’nda Çeşme-Şifne Yat Limanı projesi için yapılmak isteniyor. Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekilli Binali Yıldırım’ın yapmak istediği yat limanının ihalesi 2013'te gerçekleştirildi. Ancak gerçekleşmedi. 2024 Şubat ayında tekrar ÇED süreci başladı. Proje kapsamında toplam 65 bin metrekarelik alana 460 kapasiteli bir yat limanı inşa edilecek.

Muğla: Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş tarafından Bodrum ilçesinde Mantar burnu mevkiinde tekne Yanaşma Yeri ve Feribot İskelesi projesi için çalışma başlatıldı. Projenin 130 adet yat-tekne kapasiteli olması planlanıyor.