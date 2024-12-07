En iyi yanıt mücadeleyi büyütmek

Emek Servisi

DİSK Başkanlar Kurulu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy’un tutuklanması gündemiyle toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu tür haksız saldırılarla DİSK’in, işçi mücadelesinin önünü keseceğini sananlar bilsinler ki DİSK; dün de teslim olmadı, bugün de teslim olmayacak. Bu tutuklamaların hedefi DİSK’in mücadelesinin önünü kesmektir. Verilecek en iyi cevap bu mücadeleyi büyütmektir. Bu saldırılara verilecek en büyük cevap gücümüzü büyütmektir. Yine DİSK’i büyütmektir. İnsanca yaşayacak asgari ücret mücadelemizi büyütmektir. Gelirde, ülkede adalet mücadelemizi, Türkiye’nin dört bir yanına taşımaktır" dedi.