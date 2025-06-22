En kötü karneye sinema atölyesi ücretsiz

Haber Merkezi

ENKA Okulları Sinema Kulübü öğretmeni, Stop Motion Çocuklarla Sinema kitabı yazarı ve Sine-Sen Yönetim Kurulu üyesi yönetmen Gürşat Özdamar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da en kötü karne alan öğrenciler için ücretsiz sinema atölyeleri düzenliyor.

Ödül-ceza sistemine karşı olduğunu aktaran Gürşat Özdamar, "Çocuklar cezalandırılmasın istiyorum, en kötü 20 karneye bedava atölye fikri de buradan doğdu" diyor.

"İyi karne aldığında çocuk her şeyin en iyisini hak ediyor ya da talebi yerine getiriliyor çoğu zaman. Öte yandan kötü karne stresiyle hayatına son veren çocukların haberlerini de okuyoruz. Ben kendi çapında ödül - ceza sistemini yok sayarak, bu durumu ti'ye alıyorum bu kampanyayla. Bu atölye için ödül - ceza sistemi yok hükmündedir demek istedim. Yanlış anlaşılmasın, çocuklara kötü not almalarını teşvik etmek değil, okulu boykot edin çağrısı değil. Bu çalışmanın amacı okulda başarılı diye verilen notun yaşamda çok da karşılığının olmadığını göstermek."

"Kötü" karnesinin fotoğrafını @gursatozdamar instagram adresine gönderen 20 öğrenci,, Gürşat Özdamar'ın düzenleyeceği sinema atölyesine ücretsiz kayıt hakkı kazanacak.

20 yıldır anaokulundan liseye dek çocuklarla ve gençlerle sinema atölyeleri yürüten Özdamar, yerel yönetimlerin, sinema kurumlarının ve hatta sendikaların bu tarz atölyelere mekan ve malzeme katkısı ile daha çok çocuğa ulaşılabileceğinin altını çiziyor.