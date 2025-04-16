En masraflısından 750 bin kek siparişi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanırken AKP’li Hakan Bahadır’ın yönettiği Bahçelievler Belediyesi’nin Denetim Komisyonu Raporu ortaya çıktı. BirGün’ün ulaştığı raporda, tartışmalara konu olacak milyonlarca liralık ihale süreçleri ile alımlara dair bilgiler yer alıyor.

MİLYONLUK HURMA ALIMI

Raporda yer alan bilgilere göre belediye, Ramazan ayında 3 milyon 400 bin TL’ye Kudüs hurması satın aldı. Oysa bir başka firma 2 milyon 230 bin TL teklif vermiş. Belediye 1 milyon TL’den fazla ödeme yapmış.

Raporda yer alan bilgilere göre, daha düşük teklif veren firmanın, “Numune değerlendirmesi sonucunda küf, koku ve demonstrasyon işlemi nedeniyle elendiği” belirtildi. Ancak bu tespitin dayanağı olabilecek hiçbir teknik rapor, laboratuvar sonucu ya da resmi muayene tutanağı bulanamadı. Bahçelievler Belediyesi, 28 Aralık 2023 tarihinde de 750 bin adet kek, 500 bin adet kaşarlı sandviç ve 250 bin adet kavurmalı sandviç aldı. Kek ve sandviçin alım sürecinde de bir firma 26 milyon 922 bin TL teklif verdi. Ancak alım 39 milyon 125 bin TL teklif veren firmadan yapıldı.

Raporda bu duruma ilişkin, “Arada yaklaşık 13 milyon TL fark olmasına rağmen Temaş Gıda firmasının teklifi kabul edilmiştir. Teklif açılmadan önce firmaların uygunluk belgeleri ve teminat mektupları değerlendirilmiş ve her iki firma da yeterli görülmüştür. Ancak açıldıktan sonra komisyon tarafından iş deneyim belgesi talep edilmiş, Enfa Gıda firması Büyükçekmece ve Sancaktepe Belediyeleri’ne kestiği faturaları sunmuş, buna rağmen deneyimi yeterli görülmeyerek elenmiştir” denildi.

∗∗∗

KALIP SABUNA ADINI YAZDIRMIŞTI

Bahçelievler Belediyesi’nin 2022 yılındaki bazı harcamaları da gündem olmuştu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın adının yazdığı kalıp sabunlara 234 bin TL, kapak açacağına 253 bin TL ve havlulara ise 244 bin TL ödemişti. Belediye 722 bin TL’ye de hurma satın almıştı.