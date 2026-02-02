En Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini reddetti

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için heyecanlı bekleyiş sürerken transfer sürecinin bir parçası olan Yusuf En Nesyri'nin Al Ittihad'ın teklifini reddettiği iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Al Ittihad Kulübünün kadrosuna katmak istediği En Nesyri için kiralama formulü gündeme geldi. Ancak Faslı golcü kiralık gitmeyi kabul etmedi ve 2,5 yıllık sözleşme talep etti.

Kadrosunu 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile güçlendiren Fenerbahçe, Yusuf En Nesyri'yle yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

SIDIKI CHERIF ALTINCI FRANSIZ OLDU

Öte yandan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu. Ligue 1'de bu sezon 19 maça çıkan ve 4 gol kaydeden 19 yaşındaki santrfor, Fransa Milli Takımı'nda da alt yaş kategorisinde yer aldı.

Sidiki Cherif, başkan Sadettin Saran dönemindeki 2. Fransız oyuncu oldu. Saran'dan önce tarihinde 4 Fransız futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin ardından Cherif'i de kadrosuna kattı.