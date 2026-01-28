En-Nesyri'den Fenerbahçe yönetimine mesaj

Fenerbahçe’de golcü arayışları, Yusuf En-Nesyri’nin transfer konusundaki tutumu nedeniyle belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli takımda sezon başından bu yana gündemde olan Faslı futbolcu, kulüpteki çalışmalarını sürdürürken ayrılık şartları konusunda geri adım atmıyor.

İtalyan ekibi Juventus’un kiralama teklifini reddeden En-Nesyri’nin, yalnızca bonservisiyle transfer olmak istediği öğrenildi.

HAREKET ALANI DARALDI

Sabah’ın haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, kiralık formülüne sıcak bakmıyor ve bu görüşünü net şekilde dile getiriyor. Ancak şu ana kadar bu şartları karşılayan bir kulübün çıkmaması, Fenerbahçe’nin forvet transferi planlarını zorlaştırıyor.

Teknik heyetle antrenmanlara devam eden En-Nesyri’nin durumu, yönetimin transferde hareket alanını daraltırken, sarı-lacivertliler alternatif seçenekler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, oyuncunun geleceğine ilişkin kararını transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleştirmesi bekleniyor.