En Nesyri, Juventus'a transfer oluyor

Fenerbahçe kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Yusuf En Nesyri'ye gelen teklifleri değerlendiriyor.

Birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Faslı golcüye Premier Lig başta olmak üzere Serie A'nın devleri de talip. En Nesyri için devreye giren kulüplerden biri olan Juventus'un Fenerbahçe'yle ve oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Juventus, Yusuf En-Nesyri için Fenerbahçe’ye resmi teklifini iletti ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı.

İki kulüp arasındaki anlaşma sezon sonuna kadar kiralık, mecburi satın alma opsiyonu şeklinde olacak.