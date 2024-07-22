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En-Nesyri, transfer sürecini tamamlamak için antrenmana katılmadı

Ajans Haberleri
  • 22.07.2024 23:13
  • Giriş: 22.07.2024 23:13
  • Güncelleme: 22.07.2024 23:13
Kaynak: DHA
En-Nesyri, transfer sürecini tamamlamak için antrenmana katılmadı

Fenerbahçe’nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri, transfer sürecini tamamlamak için Sevilla’nın bugünkü antrenmanında yer almadı.

Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer süreci devam ederken, İspanyol ekibinde de Faslı golcü için bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin yakın zamanda transferini açıklamayı planladığı Youssef En-Nesyri, Sevilla’nın bugünkü antrenmanında yer almadı. İspanyol kulübünden yapılan açıklamada takımdan ayrılma hazırlıkları yapan Faslı golcünün transfer sürecini tamamlamak için izin aldığı ve antrenmanda olmadığı ifade edildi.

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