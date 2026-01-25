En Nesyri transferinde Sevilla devreye girdi

Fenerbahçe’de Yusuf En Nesyri’nin transfer süreci henüz netlik kazanmadı. Faslı golcünün Juventus’a transfer olması beklenirken eski kulübü Sevilla’nın devreye girmesi süreci yavaşlattı.

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Fenerbahçe, En Nesyri’yi Juventus’a satma konusundaki tutumunu koruyor. Ancak Sevilla’nın oyuncu üzerindeki girişimleri, Faslı forvet transfere son onayı vermesini geciktirdi.

Haberde, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini’nin İtalya’ya döneceği ve görüşmelerin uzaktan sürdürüleceği belirtilirken Torino ekibinin Fenerbahçe ile kulüp düzeyinde herhangi bir sorun yaşamadığı ifade edildi.

Transferin henüz sonuçlanmamasındaki temel nedenin oyuncunun kararsızlığı olduğu vurgulandı.

SEVİLLA YENİDEN DEVREDE

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Sevilla, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

En Nesyri’nin kulübüne “Beni alın” mesajı gönderdiği, bunun ardından Sevilla’nın oyuncuya İspanya’ya olası dönüşü için beklemesi yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından Juventus’un daha fazla beklemek istemediği ve En-Nesyri’ye pazartesi gününe kadar karar vermesi için süre tanıdığı iddia edildi.

MALİ ŞARTLAR ENGEL

Sevilla cephesinde ise ekonomik nedenler transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

İspanyol kulübünün En-Nesyri’nin maaşının yalnızca küçük bir bölümünü karşılayabileceği, kalan kısmın ise Fenerbahçe tarafından ödenmesini talep edeceği ileri sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin bu seçeneğe sıcak bakmadığı, ayrıca Sevilla’nın satın alma opsiyonunu da düşünmediği kaydedildi.

Tecrübeli golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta görev alırken 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.