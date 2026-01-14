Giriş / Abone Ol
En Nesyri'ye 20 milyon euroluk teklif

Premier Lig temsilcisi Everton, Fenerbahçe forması giyen Yusuf En Nesyri için resmi teklifte bulundu. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre İngiliz kulübü, 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama önerisi sundu.

Spor
  • 14.01.2026 13:35
  • Giriş: 14.01.2026 13:35
  • Güncelleme: 14.01.2026 13:49
Kaynak: Spor Servisi
AA

Premier Lig ekibi Everton, Yusuf En Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool ekibi sarı-lacivertli ekibe satın alma opisyonlu kiralama teklifi yaptı. Oyuncu için 20 milyon euroluk opsiyon belirlendi.

Faslı golcü bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gol kaydetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, daha önce yönetimle yaptığı toplantıda Nesyri'yi kadroda düşünmediğini söylemişti.

