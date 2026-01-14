En Nesyri'ye 20 milyon euroluk teklif
Premier Lig temsilcisi Everton, Fenerbahçe forması giyen Yusuf En Nesyri için resmi teklifte bulundu. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre İngiliz kulübü, 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama önerisi sundu.
Kaynak: Spor Servisi
Premier Lig ekibi Everton, Yusuf En Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool ekibi sarı-lacivertli ekibe satın alma opisyonlu kiralama teklifi yaptı. Oyuncu için 20 milyon euroluk opsiyon belirlendi.
Faslı golcü bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gol kaydetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, daha önce yönetimle yaptığı toplantıda Nesyri'yi kadroda düşünmediğini söylemişti.