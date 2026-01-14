En Nesyri'ye 20 milyon euroluk teklif

Premier Lig ekibi Everton, Yusuf En Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool ekibi sarı-lacivertli ekibe satın alma opisyonlu kiralama teklifi yaptı. Oyuncu için 20 milyon euroluk opsiyon belirlendi.

Faslı golcü bu sezon çıktığı 25 maçta 8 gol kaydetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, daha önce yönetimle yaptığı toplantıda Nesyri'yi kadroda düşünmediğini söylemişti.