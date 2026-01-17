Giriş / Abone Ol
En Nesyri'ye İtalya'dan resmi teklif

Juventus, En Nesyri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Spor
  • 17.01.2026 15:37
  • Giriş: 17.01.2026 15:37
  • Güncelleme: 17.01.2026 15:44
Kaynak: Spor Servisi
AA

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Yusuf En Nesyri'ye Serie A'nın dev takımı Juventus teklif yaptı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalyan ekip, tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Kanarya'nın En Nesyri için belirlediği bonservis bedeli 20 milyon avro. Faslı golcüye Juventus haricinde Premier Lig takımları Nottingham Forest, Everton gibi kulüpler de talip.

