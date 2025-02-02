"En önemli görevimiz birleşik bir halk hareketi yaratmak"

SOL Parti Muğla İl Örgütü, Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi’nde 3’üncü Olağan Konferansı’nı gerçekleştirerek yeni il başkanı ve il yönetimini belirledi. “Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız” sloganıyla yapılan konferansta Zekeriya Kargın SOL Parti Muğla İl Başkanı seçildi. Konferansa SOL Parti MYK Üyeleri Alper Taş ve Ozan Sürer katıldı.

Kargın konferansta yaptığı konuşmasında, faşizmin artık ideoloji gözetmeden herkesin kapısını çaldığı olağanüstü bir dönemin yaşandığını söyledi. Kargın, “Bizler SOL Parti olarak, sosyalist, devrimciler olarak her zaman olduğu gibi haksızlıkların karşısında ve haksızlıklara karşı direnenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Fakat biliyoruz ki, adeta zıvanadan çıkmış bu değirmeni durdurmanın tek bir yolu vardır: Birleşmek. Partimiz toplumun tüm kesimlerine yaptığı bir çağrı ile bu faşist iktidara karşı birleşik muhalefet yapmanın önemini her ortamda dile getirmektedir” dedi.

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, “Dünyayı yorumlamamız gerekiyor. Dünyada olup biteni anlamadan Türkiye’yi anlamamız mümkün değil. Dünya bir yok oluşa doğru gidiyor. Bu emperyalist sistemde dünyanın bir geleceği yoktur. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Emperyalist krizden ancak yeni bir sosyalizmle çıkılabilir. Sosyalizmi bir günlük siyasi pratiği olarak ortaya koymak gerekir. Türkiye’deki görevimiz inşa edilen siyasal İslamcı rejimi yenmek, değiştirmek. Devrimci bir program etrafında birleşik halk hareketi inşa etmemiz gerekiyor. Bizim en önemli görevimiz birleşik bir halk hareketi yaratmak. Mücadele alanlarının birleştirilmesi çok önemli. Birleşik bir ekoloji, gençlik, çiftçi ve işçi hareketi yok” diye konuştu.

“DİRENİŞLERİN BİRLEŞİK GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR”

SOL Parti MYK Üyesi Ozan Sürer de şunları söyledi: “SOL Parti 3.Olağan Konferans/Kongre sürecine tek adam rejiminin, ömür boyu iktidarda kalma hesaplarına karşı birleşik mücadele zeminlerini esas alan bir tartışmayla giriyor. Rejimin kötülüğü konusunda toplumun önemli bir kısmı hem fikir. Ancak bu hemfikir olma durumu tek başına yeterli değil. Bu geniş kesimin birleşik mücadele zeminlerin de yan yana gelmesi gerekiyor, kendi örgütsel yapılarını inşa etmesi gerekiyor. Tek adam rejimi, muhalefetin aymazlığından aldığı cesaretle saldırının dozajını artıyor. Muhalefet, tek adam rejimine karşı, başka bir tek adam arayışı içerisinde. Bu biçimiyle tek başına sonuç alınamayacağı görüldü. Tek adamlara değil, milyonların örgütlü iradesine ihtiyaç var. Toplumda süre giden direnişlerin birleşik gücüne ihtiyacımız var. Şimdi bunun ön adımlarını, özellikle tabanda geliştirmek üzere çabalarımız söz konusu. Konferans sürecimiz bu çabaların derinleştirilmesine, büyütülmesine eşlik edecek bir hat eşliğinde örgütlenecek.”