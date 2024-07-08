En önemli mesele yine ekonomi ve yoksulluk

Haber Merkezi

Anketlere göre ülkede yaşam memnuniyeti oranı her geçen gün düşüyor. 26 ilde 1824 katılımcıyla yapılan seçim anketine kararsızlar damga vurdu. İdeaPolitik Enstitü, genel yaşam memnuniyeti ve partilerin oy oranları araştırmasını yayınladı.

Genel yaşam memnuniyeti anketinde ise katılımcıların Türkiye’de en çok ekonomik zorluklardan şikayetçi olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 66,7’si Türkiye’nin en büyük problemi olarak ekonomiyi gösterdi.

Yapılan ankette bu Pazar günü bir seçim olsa kararsızlar yüzde 25,5, boş oy kullanırım diyenler yüzde 6, fikir bildirmeyenler yüzde 5,6, oy kullanmayacağım diyenler ise yüzde 0,5 oldu. Buna karşılık CHP yüzde 21,6 ile birinci parti konumunu korurken, AKP yüzde 21’lik oranla hemen arkasından geliyor.

Kararsızlar, fikir belirtmeyenler ve oy kullanmayacaklarını söyleyenlerin oyu aritmetik dağıtıldığında ise CHP yüzde 35,2’lik oy oranına, AKP ise yüzde 34,3’e ulaşıyor. Üçüncü sırada yüzde 12,4 ile DEM Parti, dördüncü sırada yüzde 5,6 ile MHP, beşinci sırada yüzde 4,2 ile Yeniden Refah Partisi var.