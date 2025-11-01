En temel alanlar sermayeye terk: Eğitim, sağlık, enerji ve ulaştırma

AKP hükümetleri döneminde en kritik alanlarda özel sektörün ağırlığı, hemen her yıl katlanarak arttı. Eğitimde özel okulların, sağlıkta ise özel hastanelerin sayısında kontrolsüz artış yaşandı. Eğitim ve sağlığın yanı sıra enerji ve ulaşım alanındaki özelleştirmeler de sermayenin etki alanını genişletti.

Sabit sermaye yatırımlarının sektörlere göre dağılımına yönelik veriler de “En temel alanlar sermayeye terk edildi” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. Kritik alanlarda özel sektörün yatırımları ile kamu yatırımları arasındaki makas açıldı.

EĞİTİM ÖZELE TERK

Kamunun 2024 yılında eğitim alanında yaptığı sabit yatırımlar, 198 milyar 379 bin TL olarak gerçekleşti. Özel şirketlerin 2024 yılında eğitim alanında yaptığı sabit yatırımlar ise kamu yatırımlarını geride bırakarak 205 milyar 842 milyon TL’ye ulaştı.

SAĞLIKTA ÖZEL AĞIRLIĞI

Sağlık alanında ise özel yatırımların, kamunun yatırımlarını üçe katlaması dikkati çekti. Kamunun 2024’teki 129 milyar 49 milyon TL’lik sağlık yatırımlarına karşın özel şirketlerin sağlık yatırımları, 360 milyar 917 milyon TL oldu.

KAMUNUN BİTİK ENERJİSİ

Sabit sermaye yatırımlarına yönelik istatistikler, yurttaşı doğrudan fahiş ücretlerle karşı karşıya bırakan enerji alanındaki özelleştirmelere de ayna tuttu. Enerji alanındaki 148 milyar 638 milyon TL’lik özel yatırımlara karşın kamu yatırımları, 71 milyar 96 milyon TL’de kaldı.

ULAŞTIRMADA DA ÖZEL

Ulaştırma yatırımlarında da özel ile kamu arasındaki makas çarpıcı boyutlara ulaştı. Buna göre, kamu 533 milyar 538 milyon TL’lik ulaştırma yatırımı yaparken ulaştırma alanındaki özel yatırımların tutarı 4 trilyon 393 milyar 72 milyon TL olarak kaydedildi.