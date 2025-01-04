En temel ihtiyaçlar dahi karşılanamadı

AKP iktidarlarında ekonomik olarak hemen her yıl daha da geriye giden Türkiye için 2024 yılı da zorlu geçti. İğneden ipliğe her ürüne gelen fahiş zamlar, yurttaşın belini büktü. Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle gerileyen alım gücü, milyonlarca yurttaşı en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirdi. CHP Milletvekili Gülcan Kış, Ocak 2024’ten bugüne fiyat değişimlerini mercek altına aldı. Türkiye’deki derin ekonomik krizin yurttaş üzerindeki etkilerini gözler önüne seren çalışmasında Kış, 2024 yılını, “Halkın geçim savaşı verdiği yıl” olarak tanımladı.

2024 yılının yalnızca ekonomik kriz yılı değil, aynı zamanda halkın geleceğe dair umudunun da törpülendiği bir yıl olduğu belirten Kış, “İktidarın ekonomi politikalarıyla bir avuç zengin servetine servet katarken dar gelirli vatandaşımızın cebindeki delik her geçen gün daha da büyüdü” ifadelerini kullandı.

BEDELİ HALK ÖDEDİ

Fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Kış, şunları kaydetti:

“Yaşanan kriz, halkı savurdu ancak bu savruluşun bedelini ödemesi gereken, kötü yönetimdir. Halkın çektiği çileyi görmeyenler, günü geldiğinde sandıkta bu sorumluluğun hesabını verecektir. 2024, zenginle fakir arasındaki uçurumun büyüdüğü, halkın cebine giren paranın günbegün eridiği bir yıl oldu. 2024, halkın sırtına yüklenen ekonomik krizin bütün ağırlığıyla hissedildiği bir kara yıl olarak tarihe geçti.”