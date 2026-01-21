En ucuz oda 9 bin 736 TL

AKP hükümetleri döneminde bozulan Türkiye ekonomisi, sosyal adaletsizliğin derinleşmesini de beraberinde getirdi. Türkiye’de iktidar çevresindeki bir avuç azınlık zenginliğine zenginlik katarken on milyonlarca yurttaş giderek daha da yoksullaştı. Türkiye’deki derin ekonomik krizden etkilenen kesimlerin başında ise emekliler geldi.

Türkiye’deki emeklilerin içinde bulunduğu dramatik tablo, ucuz otellerdeki manzaralar ile bir kez daha ortaya konuldu. Yoksulluk ve açlık sınırının altında aylıklarla yaşam mücadelesi veren emekliler, çareyi ucuz otel odalarına yerleşmekte buldu.

TBMM GÜNDEMİNDE

Emeklilerin içinde bulunduğu vahim tablo, TBMM gündemine taşındı. CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye’deki huzurevlerinin ücretini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan gelen yanıt, “Emekliler ucuz otel odalarına mahkûm ediliyor” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP’li Başevirgen’in soru önergesine gelen yanıtta, 2025 yılı itibarıyla devlet huzurevlerindeki tek kişilik en ucuz oda fiyatının, 9 bin 736 TL olduğu bildirildi. En yüksek oda ücretinin ise 11 bin 87 TL olduğu belirtildi. Ücretlerin yüksekliğine tepki gösteren Başevirgen, "Devlet huzurevlerinde oda ücretleri 10 bin TL’ye dayanırken açlık sınırının altındaki ücretle muhtaç emekliler, 6 bin TL’ye bakımsız, sağlıksız otel odalarında yaşam mücadelesi veriyor. Huzurevi emekli için artık erişilemez bir lüks haline geldi” diye konuştu.

‘BİLİNÇLİ POLİTİKA’

Emekli aylıklarının iktidar eliyle eritildiğini kaydeden CHP’li Başevirgen, gazetecilere yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu ülkede yıllarca çalışan, prim ödeyen yaşlılarımıza iktidarın verdiği mesaj net, ‘Paran varsa yaşlan, yoksa kaderine razı ol.’ Bunun adı ihmaldir, tercihtir, sorumsuzluktur. AKP’nin sosyal politika anlayışı, yaşlıyı kamusal bir sorumluluk olarak görmek yerine ticari bir maliyet kalemi olarak ele alıyor. Huzurevleri sosyal hizmet olmaktan çıkarılıp, ücretli işletmelere dönüştürülmüş durumda. Yüzlerce emekli ve kimsesiz yaşlı, yüksek maliyetleri nedeniyle huzurevlerine giremediği için 5-6 bin TL’lik denetimsiz otellerde, pansiyonlarda, hijyen ve güvenlikten yoksun odalarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu bir tercih değil, AKP’nin bilinçli politik sonucudur.”