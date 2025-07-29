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En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 100 TL oldu

Sigaraya bir zam daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Zamlı fiyatlar 30 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Ekonomi
  • 29.07.2025 22:02
  • Giriş: 29.07.2025 22:02
  • Güncelleme: 29.07.2025 22:04
Kaynak: Haber Merkezi
En ucuz sigara 85 TL, en pahalı sigara 100 TL oldu
FOTOĞRAF: Pixabay

JTI Grubu'na gelen sigara zammının ardından bugün bir zam haberi de British American Tobacco (BAT) Grubu’ndan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; British American Tobacco (BAT) Grubu da ürünlerine zam yaptı.

Bu gelişmeyle birlikte en ucuz sigara fiyatı 85 liraya çıkarken, en yüksek sigara ise 100 lira oldu.

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