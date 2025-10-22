En yaşlı devlet başkanı yeniden seçildi: Yaşarsa 99 yaşına kadar yönetecek

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığı bildirildi.

Ulusal Oy Sayım Komisyonunun paylaştığı geçici sonuçlara göre, Biya, oyların yüzde 53,6'sını alarak seçimi kazandı.

En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary yüzde 35,1 oy alırken, diğer adaylardan Cabral Libii yüzde 3,41, Bello Bouba Maigari ise yüzde 2,45 oy oranına ulaştı.

33 üyeden oluşan Ulusal Oy Sayım Komisyonu, sonuçların ülke genelindeki 58 bölgesel komisyonlardan gelen tutanaklara dayandığını bildirdi.

Muhalif lider Issa Tchiroma Bakary ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 54,8 oyla seçimi kendisinin kazandığını iddia ederek, "Artık halk zaferini kutlayabilir çünkü kazandık. Halkın özgürlüğü pazarlık konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Konseyi, nihai seçim sonuçlarını yarın yerel saatle 10.30'da açıklayacak.

Eğer Anayasa Konseyi Biya lehine karar verirse Biya, ülkeyi 99 yaşına kadar yönetmiş olacak.

Biya, adaylık açıklamasında "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların aciliyetiyle hizmet etme kararlılığım eş düzeydedir, içiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı. Yeniden aday olmasında, halktan gelen "ısrarlı çağrıların" etkili olduğunu savundu.

1982 yılında göreve gelen Biya, 2008’de anayasada değişiklik yaparak cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırlamasını kaldırmıştı.

2018 seçimlerini yüzde 71 oyla kazanan Biya’nın görev süresi yedi yıl. 1960’ta bağımsızlığını kazanan Kamerun’da Paul Biya, ilk kez 1982 yılında cumhurbaşkanı seçilmişti. O günden bu yana hiçbir seçimi kaybetmedi.