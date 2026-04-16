En yüksek artış sebze meyvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nin 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,09 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,25 artış gösterdiğini açıkladı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %4,06 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,79 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %0,10 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %12,21 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %7,34 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,30 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,36 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 20,37 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.