En yüksek IQ'ya sahip ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Merkezi çevrim içi test platformu International IQ Test tarafından hazırlanan “Top 100 Countries by Average IQ 2026” listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

1 Ocak 2026 tarihinde güncellenen analiz, 2025 yılı boyunca aynı IQ testini çözen toplam 1 milyon 212 bin 714 kişinin sonuçlarına dayanıyor. Çalışmada, en az 100 katılımcıya sahip ülkeler değerlendirmeye alındı.

Yetkililer, testin soyut akıl yürütme temelli (Raven tipi) sorulardan oluştuğunu ve tüm katılımcıların aynı ölçekte değerlendirildiğini belirtiyor. Ancak verilerin gönüllü katılımcılardan oluşması nedeniyle listenin ülkelerin genel nüfusunu birebir temsil etmediği de vurgulanıyor.

1.Güney Kore - 106.97

2.Çin - 106.48

3.Japonya - 106.3

4.İran - 104.8

5.Avustralya - 104.45

6.Rusya - 103.78

7.Singapur - 103.56

8.Moğolistan - 102.61

9.Yeni Zelanda - 102.35

10.Vietnam - 102.26

6.Rusya - 103.78

7.Singapur - 103.56

8.Moğolistan - 102.61

9.Yeni Zelanda - 102.35

10.Vietnam - 102.26

11.İspanya - 102.24

12.Kıbrıs - 102.12

13.Kanada - 102.09

14.Birleşik Krallık - 101.57

15.Sri Lanka - 101.22

16.Slovenya - 101.15

17.Belarus - 101.05

18.Amerika Birleşik Devletleri - 101.04

19.Arnavutluk - 101

20.İsviçre - 100.84

TÜRKİYE GERİLEDİ

Türkiye listede 97 IQ ortalamasıyla 69'uncu sırada yer aldı. 2024'te IQ ortalaması 99,07'ydi.