En yüksek kira İstanbul’da

HABER MERKEZİ

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte KYK yurtlarında yer bulamayan öğrenciler için kiralık ev arama telaşı başladı.

Endeksa, Türkiye'de en fazla öğrenciye sahip 20 ildeki kiralık konut piyasasını inceledi.

Ağustos 2025 verilerine göre, bu şehirlerin çoğunluğunda konut kiraları, yıllık enflasyonla paralel bir artış gösterdi.

Öğrenci yoğun kentlerde kiraların yıllık değişim oranları şu şekilde:

ZİRVE SAMSUN'DA

Samsun’da kiralar geçen yıla göre %41 nominal artış gösterdi. Samsun’da ortalama birim kira 191 TL/m2 olurken, ortalama kiralık konut fiyatları 18 bin 946 TL oldu. Van’da ise kiralar geçen yıla göre %37 nominal artış gösterirken, ortalama birim kira 178 TL/m2 ortalama kira ise 16 bin 905 TL oldu.

Ankara’da kiralar geçen yıla göre %37 nominal artış gösterdi. Başkentte ortalama birim kira 249 TL/m2 olurken, ortalama kira ise 28 bin 588 TL olarak gerçekleşti.

İSTANBUL ZORLUYOR

İstanbul, en fazla öğrenci nüfusunu barındıran şehir konumunda. Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul’daki kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %36 artış gösterirken ortalama birim kira 333 TL/m2 olurken, kiralık konut fiyatı ise 32 bin 932 TL oldu. Endeksa’nın incelediği 20 kent arasında en yüksek ortalama kira bedeli İstanbul’da.

6 kamu, 3 vakıf üniversitesi bulunan İzmir’de Ağustos 2025 verilerine göre kiralar geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak %31 arttı. Ege’nin incisinde ortalama birim kira 280 TL/m2 ortalama kira ise 27 bin 978 TL seviyesinde gerçekleşti.