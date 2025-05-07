En zengin 108 kişinin 128,5 milyar doları var

Haber Merkezi

Emeğiyle geçinenler ekonomik kriz batağına terk edilirken zenginler servetlerini katlamaya devam etti. Dört yıl aranın ardından yeniden hazırlanan "En Zengin 100 Türk" listesi açıklandı. Forbes Türkiye’nin yayınladığı listeye göre, bu yıl toplam serveti 128,5 milyar doları bulan 108 kişi yer aldı. 2020 yılında yayımlanan önceki listede bu rakam 119 kişi ve 100 milyar dolarlık toplam servetle sınırlıydı.

Listeye 4 yeni isim katılırken servet dağılımındaki uçurumlar da dikkat çekti. İlk 10’daki isimlerin toplam serveti, son 10’daki isimlerin tam yedi katı. Bu yıl listeye dört yeni isim dahil oldu. Bu isimler, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Gülermak Ağır Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç kurucusu Abidin Gülmüş ve 3 büyük altın rafinerisi sahibi Ahmet Ahlatcı oldu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre daha önce Forbes'un “Milyarder Aileler” listesinde yer alan Şevket Sabancı’nın torunları Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu, bu yıl bireysel olarak servetleriyle listeye girdi. Listenin ilk sırasına, 5,5 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker oturdu. Biontech'ten Uğur Şahin 4,8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci, Cemil Kazancı 4,3 milyar dolarlık servetiyle 3'üncü oldu. 100'üncü sıraya yerleşen 9 zenginin servetleri 500'er milyon dolar oldu.