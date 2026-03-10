En zenginler listesi güncellendi: Zirvedekiler fark attı
ABD merkezli Forbes dergisi dünyada ve Türkiye’de milyarderler listesini güncelledi. Türkiye'den zirveye Hamdi Ulukaya yerleşirken dünyada ise Elon Musk ilk sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi dünyada ve Türkiye’de en zenginleri açıkladı.
Forbes bugün duyurduğu güncel verilere göre, Chobani markasıyla ABD’de önemli bir ABD’nin en popüler yoğurdunu üreten Hamdi Ulukaya 13,5 milyar dolar ile zirvede yer aldı.
Onu 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, 4,9 milyar dolarlık servetiyle Cemil Kazancı takip etti.
Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer isimler ve servetleri şöyle:
- Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar
- Ferit Şahenk 3,2 milyar dolar
- Sebahat Sevim Arsel 2,9 milyar dolar
- Filiz Şahenk 2,9 milyar dolar
- İpek Kıraç 2,7 milyar dolar
- Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolar
- Rahmi Koç 2,6 milyar dolar
- Mehmet Sinan ve ailesi 2,5 milyar dolar
ELON MUSK ZİRVEDE
Dünyanın en zengini ise 839 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk oldu. Onu 257 milyar dolarla Lary Page ve 237 milyar dolarla Sergey Brin takip etti.