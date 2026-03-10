En zenginler listesi güncellendi: Zirvedekiler fark attı

ABD merkezli iş dünyası ve ekonomi dergisi dünyada ve Türkiye’de en zenginleri açıkladı.

Forbes bugün duyurduğu güncel verilere göre, Chobani markasıyla ABD’de önemli bir ABD’nin en popüler yoğurdunu üreten Hamdi Ulukaya 13,5 milyar dolar ile zirvede yer aldı.

Onu 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, 4,9 milyar dolarlık servetiyle Cemil Kazancı takip etti.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer isimler ve servetleri şöyle:

Erman Ilıcak 3,8 milyar dolar

Ferit Şahenk 3,2 milyar dolar

Sebahat Sevim Arsel 2,9 milyar dolar

Filiz Şahenk 2,9 milyar dolar

İpek Kıraç 2,7 milyar dolar

Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolar

Rahmi Koç 2,6 milyar dolar

Mehmet Sinan ve ailesi 2,5 milyar dolar

ELON MUSK ZİRVEDE

Dünyanın en zengini ise 839 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk oldu. Onu 257 milyar dolarla Lary Page ve 237 milyar dolarla Sergey Brin takip etti.