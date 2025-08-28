En zor sınav öğrenci olmak

Ada Sude ATAK

Yükseköğretimde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala üniversite öğrencileri artan ekonomik krizin altında geçim sıkıntısı ile baş başa bırakıldı. Yükselen gıda fiyatları beraberinde ise öğrencileri yurt ve okul yemekhanesine mecbur bırakıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) lisans öğrencileri için belirlediği aylık burs/kredi miktarı 3 bin TL. Ancak alınan 3 bin TL öğrencinin en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile eksik kalıyor. Öğrenciler geçimlerini sağlayabilmek için okurken aynı zamanda da çalışmak zorunda bırakılıyor.

KYK yurtlarındaki en düşük ücret 517,50 TL olurken ekonomik krizin karşısında barınma sorunu derinleşen üniversite öğrencileri ayrıca artan gıda maliyeti karşısında da yalnız bırakıldı. İstanbul Üniversitesi’nde okuyan ve 3 bin TL’lik KYK burs/kredisi alan bir öğrencinin barınma, gıda ve ulaşım masrafları çıkarılınca cebine aylık 527 TL günlük ise 17,25 TL kalıyor.

İKİ ÖĞÜNE YETMİYOR

Yaşanan ekonomik krizde artan gıda fiyatları da öğrenciyi yurt ve okul yemekhanelerine yönlendiriyor. KYK yurtlarında kahvaltı ve akşam yemeği ücretsiz veriliyor. İki öğün dışında yemek yenmesi halinde kahvaltı için 65, akşam yemeği için 135 TL harcanıyor. İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) yemekhane ücreti ise 2025-2026 Akademik Yılı’nın başlamasına haftalar kala yüzde 50 oranında zamlanarak 35 TL’den 52,5 TL’ye çıktı. Mevcut durumda KYK’den alınan burs/kredi miktarı, İÜ yemekhanesinde iki öğün yemek yemeye bile yetmiyor.

En temel gıdaların İÜ kantinlerindeki mevcut fiyatları ise şu şekilde:

• Su: 10 TL

• Çay: 10 TL

• Tost: 40 TL

• Poğaça: 15 TL

KAPASİTE YETERSİZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarının İstanbul’daki yatak kapasitesi 58 bin ile sınırlı. Bu sayı ise megakente üniversite okumak için gelen öğrencilerin yalnızca yüzde 30’unun barınma talebini karşılayabiliyor.

KYK yurtları için 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açıklanan fiyatlar kademelere göre şu şekilde:

• 1. Tip: 517,50 TL

• 2. Tip: 607,50 TL

• 3. Tip: 607,50 TL

• 4. Tip: 720 TL

• 5. Tip: 765 TL

• 6. Tip: 855 TL

AYLIK 527 TL CEPTE

1. Tip KYK yurdunda kalan bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi aylık barınma masrafı için 517 TL harcarken, yemeğin bir öğününü yurt yemekhanesinde yiyeceği takdirde diğer öğün için okul yemekhanesine 52,5 TL vermek zorunda. Ulaşım için aylık öğrenci abonmanı yapması halinde ise 381 TL daha cebinden eksiliyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında aylık 3 bin TL’lik KYK kredisi/ bursundan geriye sadece 527 TL kalıyor. Verilen burs miktarı öğrencinin en temel ihtiyaçlarını bile zor karşılarken kişisel ihtiyaçlar ve sosyal aktiviteler için ayrılacak para ise hayal oluyor.

∗∗∗

ÖZEL YURTLAR CEP YAKIYOR

Devlet yurduna yerleşemeyen öğrenciler ise özel yurtlarda kalmak zorunda. İstanbul Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Fatih’te ortalama bir özel yurtta 4 kişilik odanın fiyatı 14 bin TL’den başlıyor. Tek kişilik odaların fiyatı ise 30 bin TL’ye kadar tırmanıyor. Başka bir alternatif olan öğrenci evlerinde ise durum farklı değil; Fatih’te kiralar en az 20 bin liradan başlıyor.