En zor veda

Haber Merkezi

Patlamada yaşamını yitirenler için dün Balıkesir’de törenler düzenlendi. Yaşamını yitirenler gözyaşları içinde köylerinde toprağa verildi.

HESABINI VERECEKLER

Evli ve 2,5 yaşında bir çocuk sahibi 28 yaşındaki Enes Kırmızı için Karesi ilçesindeki Altay Camisi’nde tören düzenlendi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken eşi Feyza Kırmızı ‘‘Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylüyordun. Tamir edip edip çalıştırdılar’’ dedi. Enes Kırmızı, Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalıştığı öğrenilen 21 yaşındaki Tuğba Demir için dün Altıeylül ilçesindeki Gaziosmanpaşa Camisi’nde tören yapıldı. Demir'in cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve bir çocuk sahibi 34 yaşındaki Muhammet Ergin’in cenazesi de Karesi ilçesine bağlı kırsal Kamçıllı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Ergin’in cenazesi, köy kooperatifinin bahçesinde kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı’na defnedildi.

6 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Fabrikada 6 ay önce işe başlayan 19 yaşındaki Elif Özgür’ün cenazesi de Kepsut ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Genç kızın küçük kardeşi ve annesi tabut başında gözyaşı dökerken acılı anne, “Ablana sarıl yavrum, yüreğimiz yandı” diye konuştu.

35 yaşındaki Seda Akın’ın cenazesi de Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 33 yaşındaki Özlem Özçakır ve 38 yaşındaki Çetin Karamüftüoğlu da Karesi Çınarlıdere mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. 24 yaşındaki Seçil Çapa için Savaştepe İstiklal Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Bakbule Mezarlığı’nda toprağa verilirken, 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Müberra Sönmez için Bilal Habeşi Camisi’nde cenaze töreni yapıldı. 27 yaşındaki Selin Karanlıkoğlu’nun cenazesi ise Tatlıpınar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. 41 yaşındaki Tuğba Sert cenazesinin de bugün İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi’ne defnedileceği bildirildi.